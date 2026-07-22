В Махачкале заместителя главного инженера электросетей арестовали за коррупцию Заместителя главного инженера электросетей Махачкалы заключили под стражу

Москва22 июл Вести.В Махачкале заключили под стражу заместителя главного инженера городских электросетей. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда Дагестана.

Мужчину подозревают в коррупции.

22 июля 2026 года Советский районный суд г. Махачкалы заключил под стражу заместителя главного инженера Махачкалинских городских электрических сетей (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго"), подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) говорится в сообщении

По данным суда, подозреваемый подготовил и подписал пояснительные записки к заявкам на техприсоединение объектов к подстанции "Новая", хотя знал, что без реконструкции это технически невозможно сделать, и был осведомлен об отсутствии резервов мощности. Он намеренно не указал эти сведения и не сообщил, что необходимо построить допобъекты и увеличить мощность.

Из-за его действий система была перегружена и оборудование начало быстрее изнашиваться. В Махачкале произошел ряд аварий и массовых отключений электричества.

Суд арестовал мужчину до 10 сентября 2026 года.