Москва22 июлВести.В Махачкале заключили под стражу заместителя главного инженера городских электросетей. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда Дагестана.
Мужчину подозревают в коррупции.
22 июля 2026 года Советский районный суд г. Махачкалы заключил под стражу заместителя главного инженера Махачкалинских городских электрических сетей (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго"), подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)говорится в сообщении
По данным суда, подозреваемый подготовил и подписал пояснительные записки к заявкам на техприсоединение объектов к подстанции "Новая", хотя знал, что без реконструкции это технически невозможно сделать, и был осведомлен об отсутствии резервов мощности. Он намеренно не указал эти сведения и не сообщил, что необходимо построить допобъекты и увеличить мощность.
Из-за его действий система была перегружена и оборудование начало быстрее изнашиваться. В Махачкале произошел ряд аварий и массовых отключений электричества.
Суд арестовал мужчину до 10 сентября 2026 года.