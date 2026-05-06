За злоупотребление должностными полномочиями арестован гендиректор ФГУП "ГУСС" Экс-гендиректор ФГУП "ГУСС" арестован по делу о гособоронзаказе

Москва6 мая Вести.Бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) Виктора Школыка заключили под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

Расследование ведется в рамках возбужденного ранее уголовного дела против бывшего замначальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "ГУСС" Дмитрия Таксиди. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении многомиллионного договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске и получении взятки.

Школык и Таксиди осуществляли покровительство при выполнении строительных работ.

В ведомстве уточнили, что в результате преступных действий Школык и Таксиди условия договора выполнены не были... говорится в сообщении

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