Москва6 маяВести.Бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП "Главное управление специального строительства" (ГУСС) Виктора Школыка заключили под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.
Расследование ведется в рамках возбужденного ранее уголовного дела против бывшего замначальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "ГУСС" Дмитрия Таксиди. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении многомиллионного договора субподряда на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске и получении взятки.
Школык и Таксиди осуществляли покровительство при выполнении строительных работ.
В ведомстве уточнили, что в результате преступных действий Школык и Таксиди условия договора выполнены не были...говорится в сообщении
Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.