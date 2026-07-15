Москва15 июл Вести.Суд арестовал бывшего генерального директора компании "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, мужчина, занимая вышеуказанную должность, вместе с подельниками украл деньги, выделенные властями на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и почти 200 площадок для отходов, а также для реконструкции Рогожинского и Покровского мусорных полигонов.

Дмитрия Буданова объявили в розыск в сентябре 2025 года. По некоторой информации, он сам сдался сотрудникам силовых структур.

"Облкоммунэнерго" является одним из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению для физических и юридических лиц в 185 населенных пунктах региона.