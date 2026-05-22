Арестован начальник отдела по борьбе с наркотиками УМВД Нижнего Тагила

Москва22 мая Вести.Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России "Нижнетагильское" Артура Белых по делу об участии в ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подполковнику полиции вменяются превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или личной заинтересованности, а также участие в преступном сообществе с использованием служебного положения.

Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 15 июня 2026 года сказано в сообщении

Постановление суда вступит в силу через трое суток, добавили в пресс-службе.