Москва30 апрВести.Суд принял решение об аресте заместителя начальника УМВД России по городскому округу Химки Юлии Полосухиной. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевныговорится в сообщении
Отмечается, что Полосухина обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).