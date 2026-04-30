Замначальника УМВД по Химкам арестовали за превышение полномочий

Замглавы химкинского УМВД заключили под стражу за превышение полномочий Замначальника УМВД по Химкам арестовали за превышение полномочий

Москва30 апр Вести.Суд принял решение об аресте заместителя начальника УМВД России по городскому округу Химки Юлии Полосухиной. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны говорится в сообщении

Отмечается, что Полосухина обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).