В Москве силовики задержали замглавы управления Минпромторга по беспилотникам РБК: замглавы управления Минпромторга по беспилотникам задержана в Москве

Москва30 июл Вести.В Москве задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, в том числе в министерстве. Уточняется, что она может фигурировать в деле о растрате в особо крупном размере

Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям приводит СМИ информацию Минпромторга

Также сообщается о заключении под стражу замдиректора по развитию ГК "Эфко" Екатерины Кустовой и директора по развитию управляющей компании группы Владислава Романцева.

Предположительно, расследование связано с реализацией проекта беспилотных летательных систем "Транспорт будущего", ранее суд арестовал гениректора компании и бывшего советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко.