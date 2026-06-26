СК задержал главу управления Минпромторга по подозрению в коррупции

Главу управления Минпромторга Цупруна задержали по подозрению в коррупции СК задержал главу управления Минпромторга по подозрению в коррупции

Москва26 июн Вести.Сотрудники следственного комитета РФ провели задержание начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня был задержан Валентин Цупрун - начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России говорится в сообщении

В Минпромторге подтвердили задержание Цупруна, уточнив, что ведомство оказывает активное содействие органам следствия. Как отмечает РБК со ссылкой на собственные источники, чиновника задержали по подозрению в коррупции.

Ранее российские правоохранители задержали троих фигурантов по делу о выводе за границу более 30 миллиардов рублей через Qiwi-кошельки. По версии следствия, злоумышленники могли обслуживать теневой бизнес.