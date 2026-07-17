При обыске у экс-чиновника Минпромторга нашли $30 тыс. наличными и драхмы В доме экс-главы департамента Минпромторга нашли $30 тыс. наличными и драхмы

Москва17 июл Вести.Во время обысков в доме бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова нашли наличные в размере 30 тысяч долларов и драхмы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными - $30 тыс., а также драхмы приводит агентство слова своего собеседника

Колобов фигурирует в уголовном деле о мошенничестве с ущербом примерно в один миллиард рублей. Следствие считает, что он может быть причастен к хищению средств для инновационных проектов в рамках импортозамещения.

По решению Мещанского суда Москвы экс-чиновник заключен под стражу на два месяца. Услышав об аресте, он упал в обморок.