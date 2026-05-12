У экс-министра Карачаево-Черкесии изъяли почти 65 млн рублей Конфисковано имущество экс-министра Карачаево-Черкесии

Москва12 мая Вести.По подозрению в организации фиктивного аукциона по продаже республиканского имущества арестован бывший министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрий Бугаев. Ущерб бюджету оценивается в сумму более 16,7 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики.

У Дмитрия Бугаева и его родных изъяты объекты недвижимости, автомобили и 64,6 млн рублей в доход государства.

Решением суда требования прокуратуры КЧР в интересах Российской Федерации удовлетворены. В доход государства обращены 22 объекта недвижимости и 3 автомобиля. Солидарно также взыскано 64 645 868 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества говорится в сообщении

Ранее в суд был подан иск об изъятии у бывшего чиновника имущества стоимостью свыше 310 млн рублей - 40 объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии и шести автомобилей, приобретенных на неподтвержденные доходы.