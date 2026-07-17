Бывший чиновник Минпромторга Колобов упал в обморок при избрании меры пресечения ТАСС: экс-директор департамента Минпромторга упал в обморок, узнав об аресте

Москва17 июл Вести.Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов упал в обморок, услышав решение суда об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда судья зачитывал постановление об аресте, Колобов упал в обморок приводит агентство слова своего собеседника

Экс-чиновника отправили в СИЗО до 16 сентября 2026 года. Он фигурирует в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает его причастным к хищению средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Речь идет об ущербе примерно в миллиард рублей.