Экс-замминистра обороны Булгаков останется под арестом до августа

Москва10 мая Вести.Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков останется под арестом до августа по делу о мошенничестве почти на 50 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа отметил он

По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Экс-замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение, арестован в июле 2024 года. Уголовное дело связано с заключением контрактов на оказание услуг в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. По мнению следствия, субподрядчиком выступила подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 млн рублей.

Вину бывший замглавы ведомства не признает.