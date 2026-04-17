Срок ареста Тимуру Иванову продлен на 6 месяцев

Москва17 апр Вести.Симоновский районный суд Москвы продлил еще на полгода срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Суд только что продлил срок меры пресечения Тимуру Иванову на 6 месяцев сказал собеседник агентства

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу Тимура Иванова о получении взяток на более чем 1,3 миллиарда рублей, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

По делу также проходит бизнесмен Александр Фомин, признавший вину в даче взятки Иванову за попустительство по службе. Третий фигурант Сергей Бородин заключил сделку со следствием, поэтому материалы дела в его отношении выделены в отдельное производство. Они будут направлены в суд позднее.