Суд разрешил Тимуру Иванову звонки и встречи с матерью и супругой

Москва17 мая Вести.Симоновский районный суд Москвы разрешил бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову свидания и телефонные звонки с матерью и женой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.

В отношении Тимура Иванова возбуждено второе уголовное дело. 24 апреля Симоновский суд приступил к его рассмотрению. Экс-чиновнику инкриминируют три эпизода получения взяток в особо крупном размере на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

На скамье подсудимых вместе с Ивановым находится бизнесмен Александр Фомин, признавший вину в даче взятки за попустительство по службе. Дело третьего фигуранта Сергея Бородина, заключившего досудебное соглашение, выделено в отдельное производство.

В окончательной редакции обвинения Иванову предъявлены три эпизода по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также статьи об отмывании денег и незаконном обороте оружия. Второе уголовное дело насчитывает более 300 томов.

Ранее сообщалось, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, отбывающему наказание в СИЗО, смягчили условия содержания. Ему разрешено совершать шесть телефонных звонков и два длительных свидания в месяц.