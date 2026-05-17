Бывшему замглавы Минобороны Иванову смягчили условия содержания в изоляторе SHOT: Тимуру Иванову разрешили звонить родным и ходить на длительные свидания

Москва17 мая Вести.Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, отбывающему наказание в следственном изоляторе, смягчили условия содержания. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Иванову разрешено совершать шесть телефонных звонков и два длительных свидания в месяц.

В следственном изоляторе экс-чиновник чувствует себя хорошо, соблюдает режим дня и придерживается правильного питания. Недавно он переболел простудой с повышенной температурой, но сейчас на здоровье не жалуется.

Свободное время бывший замминистра проводит за чтением. В настоящее время он изучает книгу Митрополита Тихона о причинах падения Российской империи, в которой рассматриваются разрыв между элитами и народом, влияние революционных идей и кризис власти.

Тимур Иванов получил 13 лет колонии и обязан выплатить 100 миллионов рублей штрафа за хищения при организации поставок паромов для переправы через Керченский пролив. Часть принадлежавшего ему имущества конфискована, бывшего чиновника также признали банкротом. Иванов неоднократно обращался с просьбой направить его в зону специальной военной операции, однако каждый раз получал отказ. Он заявлял, что готов пойти рядовым в штурмовые подразделения на самые тяжелые участки фронта, чтобы таким образом загладить свою вину.