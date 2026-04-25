Москва25 апр Вести.Судебные приставы начали процедуру обращения в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, следует материалов, с которыми ознакомилось ТАСС.

В отношении Иванова ГМУ ФССП России открыло исполнительное производство об обращении объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства в соответствии с федеральным законом отмечается в сообщении

По решению суда, государству должно перейти имущество стоимостью порядка 1,2 млрд рублей, оно было приобретено на неподтвержденные доходы.