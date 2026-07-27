У экс-партнера Тимура Иванова конфисковали имущество на 1,37 млрд рублей Суд конфисковал у бывшего партнера Тимура Иванова имущество на 1,37 млрд рублей

Москва27 июл Вести.Симоновский районный суд Москвы взыскал в доход государства имущество предпринимателя Сергея Бородина, проходившего по делу бывшего заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, на общую сумму в 1,37 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

27 июля Бородина приговорили к восьми годам колонии за получение взяток.

Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета сказал судья

Дело Бородина, которого вместе с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, выделили в отдельное производство. Позднее бизнесмен заключил сделку со следствием.

Суд установил, что глава компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, с которой Минобороны заключило контракты на строительство военных объектов, передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство, а также построил на их участках в Тверской области объекты недвижимости за свой счет.