Экс-партнер Тимура Иванова приговорен к 8 годам по делу о взятках

Суд вынес приговор экс-партнеру Тимура Иванова по делу о взятках Экс-партнер Тимура Иванова приговорен к 8 годам по делу о взятках

Москва27 июл Вести.В Москве Симоновский суд вынес приговор экс-партнеру бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергею Бородину. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Назначить Бородину наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима приводятся слова судьи Елены Орловцевой

По материалам следствия, после заключения Минобороны госконтракта с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину взятки. Также обвиняемым построили в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны.

В общей сложности с мая 2018 по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили более 1 миллиард 208 миллионов рублей. Еще 152 миллиона рублей соучастники получили в 2022 году.

Дело Бородина было выделено в отдельное производство, так как бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.