Второй фигурант уголовного дела Тимура Иванова изменил свою позицию Второй фигурант уголовного дела Тимура Иванова признал вину частично

Москва24 апр Вести.Бизнесмен Александр Фомин, фигурирующий в уголовном деле в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, поменял позицию касательно предъявленных ему обвинений и признал свою вину частично, передает ТАСС со ссылкой на информацию одного из участников процесса.

Александр Григорьевич Фомин заявил сегодня в суде об изменении своей первоначальной позиции и настаивает на частичном признании вины приводит агентство слова своего собеседника

Отмечается, что в начале следственных действий он признавал вину в полном объеме.

В пятницу, 24 апреля, в Симоновском районном суде Москвы начались слушания по второму уголовному делу против Тимура Иванова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Заседание проходит в закрытом режиме.