Экс-партнер Тимура Иванова Бородин признал вину в получении взяток на 1,3 млрд Предприниматель Сергей Бородин признал вину во взяточничестве на 1,3 млрд рублей

Москва16 июл Вести.Бизнесмен Сергей Бородин, обвинявшийся в получении взяток на 1,3 млрд рублей вместе с экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым, признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из Симоновского суда столицы.

Ранее Бородин заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство.

Созданная организованная группа в составе Иванова и Бородина действовала на протяжении длительного периода времени и характеризовалась высокой степенью организованности и устойчивостью, тщательной подготовкой и планированием преступлений, распределением ролей и функций ее участников отметил прокурор в обвинительном заключении

Следствие считает, что Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство множества военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.