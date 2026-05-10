Москва10 мая Вести.Бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову продлили срок содержания под стражей. Согласно решению Московского городского суда, его арест продлен до 9 августа, сообщает ТАСС.

Генерала армии обвиняют в особо крупном мошенничестве. Свою вину он не признает.

Булгаков отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение. Он был арестован в 2024 году по делу о заключении контрактов на оказание услуг в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Согласно версии следствия, подконтрольная Булгакову фирма необоснованно обогатилась почти на 50 млн рублей. Она выступала субподрядчиком.