Москва23 июн Вести.Михаил Полубояринов, занимавший пост гендиректора "Аэрофлота" с ноября 2020 по апрель 2022 года, задержан. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на знакомых топ-менеджера.

Уточняется, что Полубояринов стал фигурантом уголовного дела, но его статус собеседники издания не назвали.

По словам второго источника, дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009–2019 гг. Еще один собеседник, знакомый с обстоятельствами дела, уточняет, что эпизод, заинтересовавший правоохранителей, имел место в 2016 г. пишут "Ведомости"

Отмечается, что телефон экс-гендиректора авиакомпании выключен. Официальной информации по данному поводу пока нет.