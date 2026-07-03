Москва3 июл Вести.Хорошевский суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда передает РИА Новости.

Постановлением Хорошевского районного суда Москвы Нерадько Александру Васильевичу избрана мера пресечения в виду заключения под стражу приводятся слова источника

По предварительным данным, Нерадько уже подал апелляционную жалобу.

Александр Нерадько обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает срок лишения свободы до десяти лет.