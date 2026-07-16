Суд в Москве заочно арестовал бывших президента и совладельца FESCO

Бывшие совладелец и президент FESCO заочно арестованы в Москве Суд в Москве заочно арестовал бывших президента и совладельца FESCO

Москва16 июл Вести.Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца компании FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортной группы Аркадия Коростелева, передает ТАСС.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Коростелева и Рабиновича удовлетворено приводит агентство сообщение Мещанского суда столицы

Отмечается, что обоим предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, Рабчинович и Северилов могут быть причастны к хищению 885 миллионов рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП).