Москва16 июлВести.Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца компании FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортной группы Аркадия Коростелева, передает ТАСС.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Коростелева и Рабиновича удовлетвореноприводит агентство сообщение Мещанского суда столицы
Отмечается, что обоим предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, Рабчинович и Северилов могут быть причастны к хищению 885 миллионов рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП).