Москва15 апр Вести.Столичный суд наложил обеспечительные меры на банковские счета основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и других фигурантов, а также аффилированные с ними активы, сообщает ТАСС.

Общая сумма "замороженных" активов превышает 6,7 миллиарда рублей.

По данным агентства, такие действия были предприняты в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что судебные постановления об аресте денежных средств уже вступили в законную силу.

До этого сообщалось, что сумма арестованных активов Мошковича составляет около трех миллиардов рублей.

В ходе обыска по делу бизнесмена силовики нашли в его элитной иномарке Mercedes-Maybach более $650 тыс. отмечается в сообщении

Кроме того, из московского офиса основателя холдинга "Русагро" изъяли более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов США и почти 29 млн рублей.

Вадим Мошкович находится под стражей.