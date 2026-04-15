Москва15 апрВести.Столичный суд наложил обеспечительные меры на банковские счета основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и других фигурантов, а также аффилированные с ними активы, сообщает ТАСС.
Общая сумма "замороженных" активов превышает 6,7 миллиарда рублей.
По данным агентства, такие действия были предприняты в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Отмечается, что судебные постановления об аресте денежных средств уже вступили в законную силу.
До этого сообщалось, что сумма арестованных активов Мошковича составляет около трех миллиардов рублей.
В ходе обыска по делу бизнесмена силовики нашли в его элитной иномарке Mercedes-Maybach более $650 тыс.отмечается в сообщении
Кроме того, из московского офиса основателя холдинга "Русагро" изъяли более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов США и почти 29 млн рублей.
Вадим Мошкович находится под стражей.