Генпрокуратура потребовала обратить в доход РФ ₽ 10,5 млрд на счетах Мошковича

ГП требует обратить в доход РФ более 10,5 млрд рублей по иску к Мошковичу Генпрокуратура потребовала обратить в доход РФ ₽ 10,5 млрд на счетах Мошковича

Москва5 мая Вести.Генеральная прокуратура России инициировала процедуру изъятия в пользу государства денежных средств, принадлежащих основателю агрохолдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу. Сумма исковых требований в рамках антикоррупционного разбирательства превышает 10,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы надзорного ведомства.

Представители прокуратуры настаивают на обращении в доход государства активов предпринимателя, размещенных на его банковских счетах.

Согласно официальным документам, ведомство считает необходимым взыскать сумму в размере 10 658 199 288 рублей.

В ведомстве пояснили, что значительный масштаб бизнеса и текущие экономические показатели холдинга стали результатом коррупционных действий.

По оценке надзорного органа, совокупная стоимость имущества группы "Русагро" на данный момент превышает 551 миллиард рублей. Годовая выручка компании достигла 396 миллиардов рублей, а валовая прибыль составила более 74 миллиардов.

Описывая структуру активов, прокуроры указали, что имущественный комплекс Мошковича включает в себя колоссальный земельный фонд площадью около 825 тысяч гектаров. Инфраструктура агрохолдинга объединяет 12 предприятий по выпуску молочной продукции и промышленных жиров, порядка десяти площадок по производству сахара и 20 свиноводческих комплексов.

Ранее стало известно, что Мошковича обвиняют в крупном мошенничестве. Его активы оцениваются в 6,7 миллиарда рублей.