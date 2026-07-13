Москва13 июл Вести.Около 8 млн акций компании "Русагро" требует изъять Генпрокуратура. Речь идет об акциях, которыми сейчас владеют сестра основателя "Русагро" Вадима Мошковича — Юлия Трибунская — и его племянник Сергей Трибунскиий. Об этом сообщает РИА Новости.

Прошу обратить в доход государства 5 миллионов 701 тысячу 814 штук обыкновенных акций (номиналом 2,5 рублей) ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Трибунской Юлией Николаевной говорится в сообщении

Дело рассматривает Хамовнический суд Москвы. Изначально иск подали к самому Мошковичу, бывшему гендиректору компании Максиму Басову и экс‑супруге Мошковича Наталии Быковской. Позже Генпрокуратура добавила в требования и сестру, и племянника бизнесмена.

Так, у Юлии Трибунской хотят изъять более 5,7 миллиона акций, а у Сергея Трибунского — свыше 2,2 миллиона.

Ранее, в мае, тот же суд уже постановил изъять в доход государства более 627 миллионов акций "Русагро" — они принадлежали Мошковичу, Быковской, Трибунскому, жене Трибунского Луизе Площанской, Басову, а также фирме "Профит". Но это решение обжаловали. Мосгорсуд частично его отменил и вернул Сергею Трибунскому более 14 миллионов акций. Суд посчитал, что Трибунский купил их на свои деньги в сентябре 2021 года — почти через 7 лет после того, как Мошкович перестал быть сенатором. Еще одним аргументом стало то, что племянник Мошковича — профессиональный инвестор.