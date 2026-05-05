Имущество основателя "Русагро" Мошковича обращено в доход государства Суд обратил в доход государства имущество основателя "Русагро" Мошковича

Москва5 мая Вести.Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал имущество основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича в собственность государства, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В частности, были изъяты более 651 миллиона акций ПАО "Группа "Русагро", 24 миллиона акций АО "Эталон", принадлежащих ООО "Профит", доли в уставных капиталах пяти организаций, принадлежащих ответчикам, а также более 14 миллиардов денежных средств на счетах.

В действиях Мошковича В.Н. выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в период его работы парламентарием 2006-2014 гг. отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович и бывший генеральный директор компании Максим Басов обвиняются в крупном мошенничестве. Оба находятся под стражей.

По версии следствия, фигуранты дела убедили экс-владельца холдинга "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85 процентов акций своей компании в обмен на инвестиции, которые так и не поступили, что причинило ущерб на 30 миллиардов рублей.