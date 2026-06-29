В Москве стартовал судебный процесс по делу основателя "Русагро" Мошковича

В Москве начался суд над основателем "Русагро" Мошковичем В Москве стартовал судебный процесс по делу основателя "Русагро" Мошковича

Москва29 июн Вести.Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего генерального директора холдинга Максима Басова, сообщает ТАСС.

Отмечается, что судья отказал в удовлетворении ходатайств защиты о прекращении уголовного преследования и возвращении дела в прокуратуру.

Мошковича и Басова обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Основателю "Русагро" также вменяют дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца "Солнечных продуктов" Владислава Бурова продать по номинальной цене акции Quartlink Holding Ltd в обмен на инвестиции, которых в результате не было. Сумма ущерба составила 48 миллиардов рублей.