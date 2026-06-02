Новый иск к основателю и экс-директору холдинга "Русагро" направлен в суд Генпрокуратура России направила новый иск к основателю "Русагро" Мошковичу

Москва2 июн Вести.Генеральная прокуратура России направила в суд новый иск о конфискации имущества и автомобилей, принадлежащих основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу, его супруге Наталии Быковской и бывшему генеральному директору холдинга Максиму Басову.

Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства, изъяв в пользу государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его близким и Басову.

Кроме этого, суд постановил конфисковать средства с банковских счетов Мошковича на сумму около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро.

Также были изъяты земельные участки его супруги Наталии Быковской, однако в ее собственности остались дом на Рублевке и четырехуровневая квартира в Хамовниках.

Зарегистрировано заявление заместителя Генпрокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" указано в судебных материалах

Новое заявление Генпрокуратуры было подано 28 мая, в тот же день оно было принято в производство. Беседа по иску назначена на четверг, 4 июня.

17 мая имущество основателя "Русагро" начали обращать в собственность государства.

До этого стало известно о решении суда изъять более 651 миллиона акций ПАО "Группа Русагро" и 24 миллионов акций АО "Эталон", принадлежавших ответчикам по делу о мошенничестве.