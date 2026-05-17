Москва17 мая Вести.В собственность государства начали обращать имущество основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Ранее сообщалось о решении суда изъять более 651 миллиона акций ПАО "Группа Русагро" и 24 миллионов акций АО "Эталон", принадлежавших ответчикам по делу о мошенничестве. Также суд постановил передать в собственность РФ около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро со счетов Мошковича и участки его жены Наталии Быковской.

Хамовнический суд Москвы 7 мая выдал исполнительный лист, по которому 12 мая в отношении Мошковича было возбуждено исполнительное производство, в качестве предмета исполнения которого указано "об обращении объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства" отмечает агентство

Уточняется, что 13 мая на основателя "Русагро" завели исполнительное производство о "наложении ареста".

В доход государства также обращают активы бывшего гендиректора компании Максима Басова. Он тоже является ответчиком по делу о мошенничестве.