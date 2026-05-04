Москва4 маяВести.Хамовнический суд города Москвы наложил арест практически на 470 миллионов акций "Русагро" после подачи Генпрокуратурой антикоррупционного иска к основателю компании Вадиму Мошковичу. Об этом сообщает ТАСС.
Истец просит обратить арестованные активы в доход государства.
Обеспечительные меры наложены районным судом почти на 470 миллионов штук акций ПАО "Группа "Русагро" Вадима Мошковичанаписано в публикации агентства
Иск об изъятии имущества основателя "Русагро" поступил в суд 1 мая.
Мошковича обвиняют в крупном мошенничестве. Его активы оцениваются в 6,7 миллиарда рублей.