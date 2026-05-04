Суд арестовал порядка 470 млн акций "Русагро" по иску к его основателю

Около 470 млн акций "Русагро" арестовано по иску Генпрокуратуры к Мошковичу Суд арестовал порядка 470 млн акций "Русагро" по иску к его основателю

Москва4 мая Вести.Хамовнический суд города Москвы наложил арест практически на 470 миллионов акций "Русагро" после подачи Генпрокуратурой антикоррупционного иска к основателю компании Вадиму Мошковичу. Об этом сообщает ТАСС.

Истец просит обратить арестованные активы в доход государства.

Обеспечительные меры наложены районным судом почти на 470 миллионов штук акций ПАО "Группа "Русагро" Вадима Мошковича написано в публикации агентства

Иск об изъятии имущества основателя "Русагро" поступил в суд 1 мая.

Мошковича обвиняют в крупном мошенничестве. Его активы оцениваются в 6,7 миллиарда рублей.