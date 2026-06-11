Москва11 июнВести.В доход государства конфисковано имущество на сумму свыше 550 миллиардов рублей, принадлежавшее основателю агрохолдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу, бывшему генеральному директору компании Максиму Басову и экс-вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Об этом в пятницу сообщила официальная пресс-служба Главного управления МВД России.
Все трое проходят обвиняемыми по делу о хищении акций холдинга "Солнечные продукты" стоимостью 50 миллиардов рублей.
В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 миллиардов рублей был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации обращено в доход государстваговорится в официальном релизе на сайте МВД
Мошковичу инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, легализацию преступных доходов и дачу взятки. Басову вменяют те же нарушения, кроме взятки, а Иванова обвиняют в получении взятки. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом — Генеральная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.
В сообщении ведомства подчеркивается, что арест и последующее обращение имущества в казну стали результатом совместной работы следователей и сотрудников ФСБ России по защите прав потерпевших.