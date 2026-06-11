Суд изъял у основателя "Русагро" и его сообщников имущество на 550 млрд рублей МВД РФ: имущество фигурантов дела "Русагро" на 550 млрд рублей конфисковано

Москва11 июн Вести.В доход государства конфисковано имущество на сумму свыше 550 миллиардов рублей, принадлежавшее основателю агрохолдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу, бывшему генеральному директору компании Максиму Басову и экс-вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Об этом в пятницу сообщила официальная пресс-служба Главного управления МВД России.

Все трое проходят обвиняемыми по делу о хищении акций холдинга "Солнечные продукты" стоимостью 50 миллиардов рублей.

В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 миллиардов рублей был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации обращено в доход государства говорится в официальном релизе на сайте МВД

Мошковичу инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, легализацию преступных доходов и дачу взятки. Басову вменяют те же нарушения, кроме взятки, а Иванова обвиняют в получении взятки. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом — Генеральная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

В сообщении ведомства подчеркивается, что арест и последующее обращение имущества в казну стали результатом совместной работы следователей и сотрудников ФСБ России по защите прав потерпевших.