Основатель "Русагро" Мошкович и экс-глава холдинга Басов выступили в суде Основатель "Русагро" Мошкович и экс-глава холдинга Басов не признали вину

Москва15 июл Вести.Основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший генеральный директор холдинга Максим Басов не признали свою вину в мошенничестве в особо крупном размере и хищениях, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении них сейчас рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. Также в нем фигурирует бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов, который, по версии следствия, получил взятку от основателя "Русагро".

Ранее стало известно, что Хамовнический суд наложил арест практически на 470 миллионов акций "Русагро" после подачи Генпрокуратурой антикоррупционного иска к Мошковичу.