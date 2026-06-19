Защита экс-главы "Русагро" обжалует в кассации изъятие его активов Решение о конфискации активов экс-главы "Русагро" Басова обжалуют в кассации

Москва19 июн Вести.Адвокаты бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова намерена обжаловать в кассационной инстанции решение об изъятии его активов, сообщил ТАСС адвокат Андрей Дроздов.

По его словам, вступившее в силу решение будет обжаловано в том числе и по процессуальным основаниям.

Само по себе не приобщение и не истребование ключевых документов на наш взгляд сделало процесс установления реальной картины невозможным отметил Дроздов

В Мае Хамовнический районный суд Москвы конфисковал акции "Русагро", принадлежавшие основателю компании Вадиму Мошковичу, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. Суд также обратил в доход государства акций "Русагро" аффилированных лиц. У Мошковича было конфисковано 10,5 миллиардов рублей, находящихся на его счетах, а также валюту, изъятую в ходе обыска, на более чем 29 млн рублей.

Мосгорсуд оставил это решение в силе.