Москва19 июнВести.Адвокаты бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова намерена обжаловать в кассационной инстанции решение об изъятии его активов, сообщил ТАСС адвокат Андрей Дроздов.
По его словам, вступившее в силу решение будет обжаловано в том числе и по процессуальным основаниям.
Само по себе не приобщение и не истребование ключевых документов на наш взгляд сделало процесс установления реальной картины невозможнымотметил Дроздов
В Мае Хамовнический районный суд Москвы конфисковал акции "Русагро", принадлежавшие основателю компании Вадиму Мошковичу, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. Суд также обратил в доход государства акций "Русагро" аффилированных лиц. У Мошковича было конфисковано 10,5 миллиардов рублей, находящихся на его счетах, а также валюту, изъятую в ходе обыска, на более чем 29 млн рублей.
Мосгорсуд оставил это решение в силе.