Прокурор подал в суд иск об изъятии имущества основателя "Русагро" Мошковича

Иск об изъятии имущества основателя "Русагро" Мошковича поступил в суд Прокурор подал в суд иск об изъятии имущества основателя "Русагро" Мошковича

Москва1 мая Вести.В Хамовнический суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора Максима Басова и еще четырех человек, а также двух коммерческих организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Через несколько дней состоится предварительная беседа.

Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10.00 цитирует материалы агентство

Отмечается, что кроме Машкова и Басова ответчиками по иску значатся Быковская Н.А., Площанская Л.В., Трибунская Ю.Н., Трибунский С.А., ООО "Финансовый ресурс" и ООО Производственно-коммерческая компания "Профит".

Основатель и бывший гендиректор "Русагро" обвиняются в крупном мошенничестве. Ранее столичный суд арестовал активы Мошковича на 6,7 миллиарда рублей.