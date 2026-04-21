Третье производство об аресте имущества открыто в отношении Чубайса

Москва21 апр Вести.Очередное исполнительное производство об аресте имущества экс-главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса почти на 5,5 млн рублей открыли судебные приставы, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Арбитражный суд Москвы 3 апреля частично удовлетворил иск АО "Роснано" к Анатолию Чубайсу и еще шести бывшим руководителям компании о взыскании убытков. Ответчики должны выплатить около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов, что в сумме по текущему курсу составляет более 5,5 млрд рублей. Материалы поступили в ФССП, где 14 апреля открыли исполнительное производство.

Предмет исполнения - наложение ареста отметили в документе

Это исполнительное производство в отношении Чубайса стало уже третьим.