Mash: пенсию Чубайса будут списывать для погашения долга перед Роснано

Пенсия Чубайса пойдет на погашение долга перед Роснано Mash: пенсию Чубайса будут списывать для погашения долга перед Роснано

Москва3 июн Вести.Пенсию Анатолия Чубайса будут списывать в счет погашения долга в 5,5 млрд рублей перед Роснано, сообщает Mash.

Пенсия экс-главы Роснано составляет 450 тысяч рублей. В итоге у Чубайса останется пенсия в размере 18 971 рубль – минимальная по Москве.

Арест счета, на который поступала пенсия, произошел после того, как в силу вступило решение суда о взыскании средств с экс-главы компании.

Суд в Москве ранее утвердил взыскание с Чубайса и бывших топ-менеджеров Роснано 5,5 миллиарда рублей.