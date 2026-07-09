Москва9 июл Вести.Известной советской и российской певице Маше Распутиной назначили пенсию в размере 8 тысяч рублей. Об этом рассказал муж звезды Виктор Захаров в беседе с MК.RU.

По его словам, долгое время Распутина не хотела заниматься документами для оформления ежемесячного пособия от государства, но в прошлом году, когда пара решила узаконить отношения, в МФЦ им предложили заняться сразу и этим вопросом.

Приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек! рассказал он

Впрочем, по его словам, даже эти суммы за несколько месяцев ни разу так и не поступили на его счет. Захаров заявил, что намерен поехать в отделение Соцфонда России и разобраться в ситуации.

Между тем, исполнительница хита "Живи, страна" продолжает активно работать и гастролировать по РФ. На оставшиеся месяцы 2025 года у нее запланированы выступления в Санкт-Петербурге, Липецке, Смоленске и Великих Луках.