Эксперт назвал размер средней пенсии народного артиста в Большом театре Профессор Сафонов: пенсия народного артиста в Большом театре превышает 75 тысяч

Москва21 июн Вести.Средний размер пенсии прим-балерин Большого или Мариинского театра, имеющих звание "Народный артист РФ", может превышать 75 тыс. рублей. Такие расчеты привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии ТАСС.

Средний размер пенсии примы-балерины со званием "Народный артист РФ" Большого или Мариинского театра может составлять 75 093 рублей уточнил эксперт

Эксперт пояснил, что такая сумму формируется за счет базовой пенсии, которая образуется за счет стажа и пенсионных коэффициентов, а также надбавки за звание. Например, в Мариинском театре надбавка для народных артистов составит порядка 30 тыс. рублей, но в разных регионах этот размер может отличаться.

Сафонов также обратил внимание, что в Москве надбавка за звание "Заслуженного артиста РФ" и "Народного артиста РФ" одинакова.