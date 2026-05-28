Средний размер пенсии женщин в России превысил 25 тысяч рублей В России средний размер женской пенсии составил 25,2 тысячи рублей

Москва28 мая Вести.В 2026 году средняя величина пенсионного обеспечения для женщин в России составила более 25,2 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют актуальные статистические данные Социального фонда России (СФР), сообщает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, в текущем году средний размер назначенных выплат для россиянок зафиксирован на отметке 25 204 рубля. В фонде подчеркнули, что данный показатель демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом, когда средняя пенсия женщин по стране составляла 23 249 рублей. По состоянию на апрель 2026 года, средний размер пенсии в целом по стране, включая как трудоустроенных, так и неработающих граждан, достиг 25 397 рублей.

В ведомстве добавили, что в аналогичный период 2025 года этот совокупный показатель находился на уровне 23 448 рублей.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россиянам, работавшим в Минобороны, МВД, ФСБ и ряде других органов власти, а затем перешедшим на гражданскую службу, положены две пенсии.