Москва10 июл Вести.Многие артисты, которые выступали в 90-е годы, испытывают проблемы с начислением пенсий из-за того, что их обманывали организаторы концертов, рассказала певица Ольга Зарубина в беседе с MK.RU, комментируя небольшой размер пособия, которое назначили Маше Распутиной.

Накануне муж Распутиной Виктор Захаров возмутился, что звезде назначили государственную пенсию всего в 8 тысяч рублей, несмотря на 37-летний стаж выступлений на большой сцене.

Многие артисты, кто работал на сцене в то время, сталкиваются с подобным. Дело в том, что в 90-х многие работали без трудовых книжек в организациях. Звонят, предлагают гонорар, и ты едешь. Естественно, артисты с полученных гонораров платили налоги. Но мало кто проверял, делали ли организаторы еще и отчисления в Пенсионный фонд, потому что, вероятно, и сами не знали об этом. Артистов, получается, обдуривали сказала Зарубина

При этом сама исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" получает пенсию вдвое большего размера — 16 765 рублей, но, по ее словам, этого хватает только для оплаты услуг ЖКХ.