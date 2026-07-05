Москва5 июл Вести.Выступление заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой с песней "Один день" на фестивале в "Лужниках" породило волну мемов, где ленивые и синхронные движения подтанцовки артистов зрители сравнили с тяжелым понедельником на работе или режимом "энергосбережения".

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, феномен "ленивой" хореографии артистов, быстро завоевавшей популярность в разнообразных сообществах и на цифровых платформах - прямое следствие усталости артистов и неблагоприятных погодных условий.

На самом деле была история такая, что действительно мы очень устали, и это было как раз после поездки, прямо с поезда мы приехали на концерт, была жуткая жара в Москве. И ребята действительно немножко, так скажем, спустя рукава отработали. Мы расстались с ними. Сейчас у меня другие девочки - очень трудолюбивые и талантливые рассказала Буланова

Ранее она рассказала, что перед выступлениями всегда надевает старинное украшение. По словам певицы, у нее много талисманов на удачу, однако перед большими концертами и выступлениями она надевает одно кольцо, которое ей передалось от предков.