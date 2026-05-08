Актриса Семенович предпочитает медитации и ванны с солью для борьбы со стрессом

Москва8 мая Вести.Российская актриса и певица Анна Семенович борется со стрессом с помощью медитаций, ванн с солью и походов в баню. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Она поделилась, что в особенности любит проводить время в бане. По ее словам, при удобном случае она ходит туда одна, парится с вениками и делает массаж.

Медитации каждый день, ванна с солью - каждый день, каждое утро по 20 минут я лежу в ванне с солью и медитирую в этот момент. Конечно, баня, она очень хорошо восстанавливает поделилась Семенович

Артистка добавила, что восстанавливается достаточно быстро. Порой она и вовсе предпочитает времяпрепровождение за городом – спокойный отдых без телефона, с вкусной едой и хорошим фильмом.

Ранее знаменитость допустила, что может пойти в депутаты Госдумы от Бурятии. Она считает, что из нее получится хороший политик.