"Выхожу голая": актриса Горбачева раскрыла способ борьбы с комплексами Актриса Горбачева о борьбе с комплексами: хожу дома либо полуголая, либо голая

Москва30 апр Вести.Актриса театра и кино Ирина Горбачева рассказала, что долго страдала от комплексов, но в итоге сумела с ними справиться. Фактами о своем пути к принятию тела артистка поделилась на шоу "Есть вопросики", ее слова приводит портал Super.

По словам Ирины Горбачевой, она стала понимать, что в ее теле нет ничего, за что может быть стыдно или что "нужно прикрывать".

По дому я чаще всего выхожу либо полуголая, либо голая - в зависимости от времени года и просто удобства рассказала Горбачева

Актриса уточнила, что для этого она тренировалась.

Ирина Горбачева также рассказала, что с подругами обычно купается нагой, также старается посещать нудистские пляжи.

Портал пишет, что в последнее время актриса периодически публикует снимки без одежды.

Ирина Горбачева - российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.