Москва22 июл Вести.Певица Пелагея (настоящее имя – Пелагея Ханова) рассказала, что всю жизнь у нее наблюдается синдром самозванца. Слова артистки приводит NEWS.ru.

Свое признание певица озвучила на фоне получения главной роли в кинофильме. Пелагея уточнила, что долго переживала, справится ли с ролью.

Синдром самозванца — мое второе имя, но я пытаюсь избавиться от него. Все-таки я не просто так зашла на съемочную площадку рассказала артистка

По ее словам, у нее была обширная подготовка, и певица разбирала сценарий вместе с педагогом. Пелагея считает, что кино для нее стало практикой освобождения от синдрома самозванца.

Артистка также рассказала, что давно мечтала о работе в кино и обесцветила себе ради этого брови. Как она сказала, "ради искусства можно и налысо побриться". По рассказу певицы, в настоящее время она открыта ко всем предложениям со стороны жизни и ощущает себя Алисой в Стране Чудес.

Вместе с тем Пелагея уточнила, что она очень требовательна к себе, поэтому ей надо сначала посмотреть фильм, чтобы сделать вывод, будет ли она продолжать сниматься.