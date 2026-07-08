Москва8 июлВести.Актриса театра и кино Ольга Дибцева в интервью Андрею Малахову рассказала, что вверяет свою судьбу в руки Бога, который всегда для нее готовит более удачный исход, чем она могла бы себе представить, сообщает ИС "Вести".
Звезда фильма "Холоп" поделилась, что с детства пытается проанализировать разные этапы своей жизни. И сейчас, когда актрисе исполнилось 40 лет, она поняла, что вне зависимости от построенных планов, жизнь всегда готовит лучший исход.
Я сейчас понимаю, что бы я ни захотела, что бы я ни пожелала - то, что для меня готовит Господь, всегда будет круче, больше и лучше, чем я могу себе намечтать. У меня всегда так было. И я в это очень верю. То есть я доверяюсь в руки Господу, что он поможет мне реализовать мои таланты, отправить меня в нужное время в нужное место. А я уже буду максимально стараться работать, отдать все, что есть во мне, стать нужной там, где я нужнаподелилась актриса