Звезда "Холопа" рассказала, кому вверяет свою судьбу Звезда "Холопа" Дибцева: что бы я ни намечтала, все выходит круче и лучше

Москва8 июл Вести.Актриса театра и кино Ольга Дибцева в интервью Андрею Малахову рассказала, что вверяет свою судьбу в руки Бога, который всегда для нее готовит более удачный исход, чем она могла бы себе представить, сообщает ИС "Вести".

Звезда фильма "Холоп" поделилась, что с детства пытается проанализировать разные этапы своей жизни. И сейчас, когда актрисе исполнилось 40 лет, она поняла, что вне зависимости от построенных планов, жизнь всегда готовит лучший исход.