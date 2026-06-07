Москва7 июн Вести.Команда первой части франшизы "Холоп" не предвидела столь грандиозного успеха как в России, так и за ее пределами. Об этом российская актриса Ольга Дибцева рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, феномен проекта объясняется его актуальностью - фильм вышел именно тогда, когда у зрителя был запрос на подобное кино.

Действительно, на тот момент у нас был абсолютный рекорд. Объяснить, в чем феномен сложно. Просто "Холоп" – это классный проект, который вышел в нужное время, в тот момент, когда люди ждали и хотели увидеть это кино. Вот это сочетание и дало такой ошеломительный успех. Я помню, как после выхода "Холопа" я приехала на дачу летом, и я просто не могла пройти по улице [неузнаваемой]. Я и раньше тоже снималась много в кино, в сериалах и люди меня узнавали, но здесь я почувствовала, что просто каждый человек меня знал, видел и просто недоумевал, что я делаю в Ленинградской области поделилась Дибцева

Ранее она рассказала, что в юности конфликтовала с родителями, которые не верили в ее театральное будущее.

Комедия "Холоп" (2019) и ее продолжение "Холоп 2" (2024) стали одними из самых кассовых фильмов в истории российского проката. Тем временем готовится к выходу в прокат "Холоп 3".