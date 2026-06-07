Москва7 июн Вести.Оценивая с профессиональной точки зрения своего коллегу по съемочной площадке актера Милоша Биковича, российская актриса Ольга Дибцева провела параллель между ним и легендарным актером Андреем Мироновым, отметив присущие обоим профессионализм, грацию, легкость, и одновременно глубокую духовность. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, Милош Бикович - потрясающий артист.

С ним очень комфортно работать. В нем есть какая-то невероятная легкость. Я ему это говорила, что, глядя на него, у меня такое ощущение, как будто вижу Андрея Миронова в кино. Вот его легкость, профессионализм, юмор невероятный, но в то же время какая-то глубина того, что с ним происходит рассказала Дибцева

Однако, несмотря на все достоинства Биковича, актриса призналась, что не была влюблена в него как в мужчину.

Я не была влюблена в Милоша как в мужчину, но как в человека – да. Потому что он заражал меня своей легкостью на фоне глубины человеческой, на фоне души рассказала Дибцева

Ранее она рассказала, что команда первой части франшизы "Холоп" не предвидела столь грандиозного успеха фильмов как в России, так и за ее пределами.