Чиповская заявила, что не верит словам мужчин, похожих на актера Милоша Биковича

Актриса Чиповская высказалась о мужчинах, похожих на Милоша Биковича Чиповская заявила, что не верит словам мужчин, похожих на актера Милоша Биковича

Москва10 июн Вести.На премьере комедии "Холоп 3" в московском кинотеатре "Каро Октябрь" актриса Анна Чиповская рассказала о своей новой героине и призналась, что во многом понимает ее взгляды на отношения.

В фильме Чиповская играет историка, по сюжету у нее есть ребенок. После неудачного опыта в личной жизни она с осторожностью относится к романтическим чувствам.

По словам актрисы, ее героиня не склонна доверять красивым словам о любви, особенно если они исходят от мужчин, внешне напоминающих исполнителя главной роли Милоша Биковича.

Она, некогда обжегшись, не особенно верит в сказки про любовь. Особенно от мужчин, которые выглядят, как Милош Бикович сказала Чиповская в беседе с KP.RU

Актриса добавила, что между нею и героиней есть сходство – она так же влюбчива и сталкивалась с разочарованиями в отношениях.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал, что комедия "Холоп 3" – это глубокое погружение в историю любви, где на первый план выходят семейные ценности.