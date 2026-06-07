Бикович рассказал о трансформации его героя в "Холопе 3" Милош Бикович рассказал о трансформации его героя в комедии "Холоп 3"

Москва7 июн Вести.Актер Милош Бикович вновь вернется к роли Гриши в новом фильме "Холоп 3". Об этом он сам заявил ИС "Вести".

В первых двух частях "Холопа" Гриша прошел путь от избалованного сына олигарха до того, кто перевоспитывает золотую молодежь. В третьем фильме трансформация героя продолжится, отметил Бикович.

Появляется у него любовь и в первой, и во второй части, только он не готов и не способен ее, так сказать, реализовать. А в третьей части у него появляется любовь, и он потихоньку понимает, что взрослые люди - это люди, которые живут не только для себя. Это люди, которые могут не только себя ставить на первое место рассказал Бикович

Во время кастинга для фильма "Холоп 3" стало очевидно, что актеры Павел Прилучный и Кристина Асмус создают динамичный дуэт. Этим обусловлен их выбор на главные роли в комедии, заявил режиссер Клим Шипенко.

"Холоп 3" - это глубокое погружение в историю любви, заявил исполнитель одной из главных ролей, актер театра и кино Павел Прилучный.